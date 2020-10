Thüringen stimmt Corona-Beschlüssen zu - und befragt das Parlament

Für den 30. Oktober kündigte der Thüringer Regierungschef eine Sondersitzung im Landtag an. In einer Protokollnotiz unter den Beschlüssen steht, dass die Verabschiedung des Beschlusses kein Präjudiz, also keine richtungsweisende Entscheidung, für das parlamentarische Verfahren in Thüringen bedeute.