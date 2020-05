Das Land Thüringen will die strengen Corona-Regeln unter bestimmten Bedingungen in zwei Wochen aufheben. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow in der "Thüringer Allgemeinen" an. Ramelow sagte dem Blatt, er wolle den allgemeinen Lockdown am 6. Juni aufheben. Entsprechende Schritte werde er am Dienstag dem Kabinett vorschlagen. Damit könnten etwa die Vorschriften zum Tragen eines Mundschutzes und zum Einhalten des Mindestabstands der Vergangenheit angehören.

Ministerpräsident Bodo Ramelow kündigte weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Thüringen an. (Archivbild) Bildrechte: dpa