Thüringer Oberverwaltungsgericht 26 Verfahren gegen Corona-Beschränkungen

In Thüringen gehen immer mehr Klagen gegen die Corona-Schutzverordnungen ein. In den vergangenen zwei Wochen haben sich die Fälle vor dem OVG in Weimar verdoppelt. Dort liegen jetzt 26 Klagen vor, darunter 17 Eilverfahren.