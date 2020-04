Corona-Verordnung Trotz Erlaubnis brauchen Thüringer Bibliotheken noch Zeit

Dorothea Allmeritter ist die Chefin der Kreisbibliothek in Hildburghausen. Statt Bücher auszuleihen, packt sie gerade einen Spuckschutz aus. Der soll auf den Tresen, um Kunden und ihre Mitarbeiter zu schützen. Der Schutz aus Plexiglas ist viel zu klein, müssen sie und Kulturamtsleiter Danny Brohm einsehen. Also packen sie das Teil wieder in den Karton. Brohm muss also erst mal schnellstens in den Baumarkt, eine größere Scheibe besorgen. Was sich in so einer Verordnung der Landesregierung recht einfach liest, ist in der Praxis dann doch eher kompliziert.