Grenzen schützen vor Bußgeld Keine Strafen für hunderttausende "geblitzte" Autofahrer

Thüringen hat keine Möglichkeit im Freistaat "geblitzte" Autofahrer im Ausland zu ermitteln und Bußgelder einzutreiben. Hunderttausende Fälle bleiben somit ungesühnt. Das geht aus einer MDR THÜRINGEN vorliegenden Antwort des Innenministeriums auf eine Landtagsanfrage der FDP hervor. Außerhalb der EU werden Geschwindigkeitsverstöße demnach gar nicht verfolgt.

Innerhalb der EU sowie in der Schweiz ist zumindest eine Halterabfrage der erwischten Fahrzeuge geregelt. Allerdings werden nach deutschem Recht nicht Halter, sondern ausschließlich Fahrer zur Verantwortung gezogen. Demnach greifen Bußgeldverfahren nur, wenn die angeschriebenen Fahrzeughalter freiwillig den Verstoß zugegeben und die Strafe bezahlen. Wenn "keine freiwillige Zahlung erfolgt" drohen laut Innenministerium "enormer Verwaltungsaufwand" und "Verfolgungsverjährung", zumal keine Ermittlungen möglich sind.

Nur wer freiwillig zahlt, zahlt

Immerhin haben in den vergangenen fünf Jahren (2015 bis 2019) ausländische Halter in 228.646 Thüringer Verwarnungs- und Bußgeldverfahren freiwillig gezahlt. Allerdings wurden im selben Zeitraum mehr als 605.000 Bußgeldverfahren gegen mutmaßlich ausländische Raser in Thüringen eingeleitet. Die geringe Ausbeute wird deutlich, auch wenn die Verfahren nicht immer im selben Jahr eröffnet und abgeschlossen werden. Die Frage nach den Bußgeldsummen der FDP-Landtagsanfrage ließ das Innenministerium mit Verweis auf "unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand" unbeantwortet. Einer der sogenannten "Panzerblitzer" in Erfurt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Streiten die ausländischen Halter ab, selbst gefahren zu sein, dann folgen keine Aktivitäten, um den in Thüringen erwischten Fahrer zu ermitteln. Falls die Halter den Verstoß zugeben, jedoch nicht zahlen, dann sind in der EU Vollstreckungen möglich. Die Bundesländer können diese ausschließlich über das Bundesamt für Justiz auslösen. Voraussetzung ist, dass das Bußgeld mindestens 70 Euro beträgt. Allerdings verursacht das Verfahren nur Verwaltungsaufwand für die Länder und den Bund, aber keine Einnahmen. Denn erfolgreich eingetriebene Bußgelder behält in der EU der jeweils vollstreckende Staat.

Eingetriebene Bußgelder bleiben im Ausland