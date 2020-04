Das Nichteinhalten des 1,50 Meter-Sicherheitsabstandes in Thüringen kann ab sofort 100 Euro Bußgeld kosten. Das geht nach Informationen von MDR THÜRINGEN aus dem landesweit einheitlichen Bußgeldkatalog hervor, den das Sozialministerium am Freitag veröffentlicht hat und der umgehend in Kraft tritt. Noch am Vormittag hatte es geheißen, dass der Katalog erst nächste Woche vorliegen solle.