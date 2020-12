Verstöße Thüringen erlässt neue Corona-Bußgelder

Hauptinhalt

Glühwein "to go" für 200 Euro, draußen erwischt werden nach 22 Uhr für 100 Euro. Thüringen hat einen neuen Bußgeldkatalog veröffentlicht. Wer Silvester ausrichten, feiern oder böllern will, kann richtig Ärger kriegen.