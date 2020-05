Schularbeiten zu Hause: Nicht nur für Familien mit Kindern im Grundschulalter ist die Corona-Krise eine Belastungsprobe. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Die Förderung sei für Kinder im Alter zwischen Kindergartenplatz-Anspruch und sechster Klasse gedacht, sagte Meißner weiter. Die CDU rechne damit, so etwa 135.000 Familien mit rund 200.000 Kindern helfen zu können. Für diese Familien werde in diesen Tagen zu wenig getan, sagte Meißner dem MDR. Viele seien durch Einkommensverluste, Homeoffice und Kinderbetreuung zu Hause besonders belastet. Der Plan solle am Mittwoch in der CDU-Fraktionssitzung angenommen und am Freitag als Entschließungsantrag in den Landtag eingebracht werden. Die Gesamtkosten beziffern die Christdemokraten mit 25 Millionen Euro.