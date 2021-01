Gesundheitsministerin Heike Werner hält es für möglich, dass etwa ab der Jahresmitte alle Thüringer, die möchten, geimpft werden können. "Wir hoffen sehr, dass spätestens in der zweiten Jahreshälfte so viele Impfstoffe zur Verfügung stehen, dass jeder sich impfen lassen kann", sagte die Thüringer Linke-Politikerin in einem am Samstag von ihrem Ministerium bei Twitter veröffentlichten Video. "Aber es hängt natürlich daran, welche Impfstoffe zugelassen werden und dass genügend Impfstoffe dann auch produziert sind."