Thüringer Studentenvertreter fordern vom Land erneut eine pauschal verlängerte Regelstudienzeit wegen der Corona-Pandemie. Das zuständige Wissenschaftsministerium verweigere bisher eine landesweite Lösung, teilte die Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) mit. In allen anderen Bundesländern sei die Regelstudienzeit dagegen verlängert oder eine Verlängerung in Aussicht gestellt worden.

Bereits Anfang Dezember hatten KTS gefordert, die Regelstudienzeit an allen Thüringer Hochschulen pauschal um mindestens zwei Semester zu verlängern. Die KTS wies damals in einem offenen Brief an das Thüringer Wissenschaftsministerium darauf hin, dass Studenten weniger leistungsfähig sind als noch vor der Corona-Pandemie.