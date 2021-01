Corona-Pandemie Bildungsminister Holter möchte Winterferien in Thüringen vorziehen

Hauptinhalt

Die Winterferien in Thüringen sollen wegen der Corona-Pandemie vorgezogen werden. Das kündigte Bildungsminister Helmut Holter an. Derzeit werde die rechtliche Grundlage dafür geprüft. So oder so wird es im Januar keinen regulären Unterricht mehr geben.