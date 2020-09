Positive Tests Zwei Schulen in Thüringen wegen Corona geschlossen

Nach dem positiven Test bei einem Schüler bleibt die Grundschule in Buttelstedt (Weimarer Land) bis Ende der Woche geschlossen. Wegen Kontakten in Klassenräumen, in der Sporthalle und in Schulbussen werden nun alle Schüler, Lehrer und Erzieher getestet. Personen aus dem engen Umfeld werden in eine 14-tägige Quarantäne geschickt, wie das Landratsamt mitteilte.