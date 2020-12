Die Diakonie Mitteldeutschland benötigt für ihre von der Corona-Pandemie stark belasteten Mitarbeiter in Pflege- und Wohnheimen praktische Unterstützung aus der Bevölkerung. Gebraucht würden Menschen, die in den Einrichtungen helfen und Fachkräfte entlasten, heißt es in einem Hilferuf, mit dem sich Diakonie und Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Sonntag an die Öffentlichkeit gewendet haben.