An Thüringens Autobahnen bleiben laut Infrastrukturministerium die Sanitäranlagen an acht Tankstellen 24 Stunden geöffnet. Laut Minister Benjamin Hoff haben Lkw-Fahrer zum Beispiel an der A4 bei Eisenach und im Altenburger Land, der A9 am Hermsdorfer Kreuz, an der A71-Tankstelle Thüringer Wald und an der Tankstelle Eichsfeld an der A38 Möglichkeit, Toiletten zu nutzen oder sich zu duschen. Außerdem würden Speisen zum Mitnehmen angeboten. An der Raststätte Teufelstal würden die Sanitäreinrichtungen zumindest abends von 17 bis 21 Uhr geöffnet.