Die beiden Kaufhausketten Galeria Karstadt Kaufhof und Karstadt Sports ziehen Eilanträge gegen die Schließungen ihrer Filialen in Thüringen zurück. Das teilte das Oberverwaltungsgericht Thüringen in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Die Anträge richteten sich gegen die mittlerweile überholte "Zweite Thüringer SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung" des Freistaats Thüringen, die die Schließungen vorsah.

Die Türen zu einer Karstadt-Filiale sind mit einem Rollgitter verschlossen. Bildrechte: dpa