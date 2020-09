Die Stadt Wasungen will auch in diesem Jahr die Kinder- und Jugendarbeit fördern. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen. Demnach will die Stadt bis zu 25.000 Euro an eingetragene Vereine verteilen. Damit soll der Nachwuchs in den Vereinen gefördert werden. Trotz der angespannten Haushaltslage hat der Stadtrat die Förderung einstimmig beschlossen. Mehrere Stadtratsmitglieder begründeten die Entscheidung damit, dass die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt trotz Corona-Krise nicht leiden dürfe.