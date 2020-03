Neue Allgemeinverfügung Thüringen fährt Alltag noch mehr herunter

Der Freistaat fährt das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie noch weiter herunter. Ab Donnerstagmitternacht bzw. Freitag 0 Uhr gilt eine neue Allgemeinverfügung, nach der etwa Einzelhandelsgeschäfte landesweit geschlossen werden. Auch Veranstaltungen und Treffen auch unter freiem Himmel sind verboten. Bereits am Mittwoch hatten die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte Erfurt, Weimar, Jena, Gera und Suhl für ihre jeweiligen Städte einschneidende Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen. Diese Regelungen gelten ab Donnerstag um Mitternacht nun für ganz Thüringen.

Wie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) MDR THÜRINGEN sagte, sei die neue Verfügung notwendig, damit die Menschen verstehen, dass es jetzt auf Selbstschutz ankomme. So sei beispielsweise Eisenach am Mittwoch von Einwohnern aus Hessen "überrannt" worden, weil im Nachbarland bereits alle Geschäfte geschlossen waren. Es käme jetzt aber darauf an, das Leben wirklich deutlich runterzufahren.