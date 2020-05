Immobilienwirtschaft Corona-Krise erleichtert die Wohnungssuche

Die Corona-Krise erleichtert in Thüringen die Wohnungssuche. Wie der Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vtw) MDR THÜRINGEN mitteilte, ist seit Beginn der Krise im März bei gleich gebliebenem Angebot an Mietwohnungen die Nachfrage deutlich gesunken. Neuvermietungen seien um rund 25 Prozent zurückgegangen, hieß es. Dies führe dazu, dass Wohnungssuchende derzeit bessere Chancen auf eine Mietwohnung hätten.

Der Verband rechnet zudem damit, dass die wirtschaftlichen Folgen von Kurzarbeit, wachsender Arbeitslosigkeit sowie Einnahmeausfällen bei Selbstständigen und Freiberuflern in den folgenden Monaten zu deutlich mehr Mietausfällen führen werden. Bislang gibt es dagegen kaum Einbußen. Die 15 größten Unternehmen des vtw verzeichnen aktuell bei weniger als einem Prozent ihrer rund 100.000 Wohnungen Stundungen oder Lastschriftrückgaben. Allerdings meldeten wenige kleine Unternehmen auch Quoten zwischen drei und sechs Prozent. Der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft hat 214 Mitgliedsunternehmen, mehrheitlich kommunale Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften. Die Unternehmen bewirtschaften in Thüringen gegenwärtig einen Bestand von rund 265.200 Wohnungen.

Der Markt käuflich zu erwerbender Immobilien ist von der Corona-Krise bisher kaum betroffen. Wie die Immobiliensparte der Sparkasse Mittelthüringen MDR THÜRINGEN miteilte, gibt es in den Städten Erfurt und Weimar, sowie dem Landkreis Weimarer Land keine maßgeblichen Veränderungen beim Angebot. Dies betreffe sowohl das Geschäft in den Städten als auch im ländlichen Raum.

Die Makler hätten nicht den Eindruck, dass bedingt durch die Corona-Krise und deren wirtschaftliche Folgen für die Menschen mehr Objekte zum Verkauf angeboten werden. Auch auf die Preise wirke sich die Corona-Pandemie bisher nicht aus. Die Sparkasse geht allerdings davon aus, dass sich dies in den kommenden Monaten ändern wird. Denn in der Regel nehme ein Immobiliengeschäft mindestens drei Monate in Anspruch, sodass derzeit auf die Ergebnisse vom Januar und Februar geblickt wird. Es sei deshalb davon auszugehen, dass sich die Auswirkungen von Corona erst in den kommenden Monaten in den Zahlen wiederfinden werden.