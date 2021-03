Außerdem gelten weitere Regelungen: So bekommen Eltern mit Anspruch auf Notbetreuung das Geld nur zurück, wenn sie ihre Kinder maximal zehn Tage pro Monat in den Kindergarten geschickt haben - bis zu fünf Tage davon in Notbetreuung. Eltern ohne Anspruch auf Notbetreuung wird das Geld erstattet, wenn die Einrichtung mehr als 15 Kalendertage pro Monat geschlossen war. Das Gleiche gilt für Schulhorte. Außerdem bekommen Eltern, die ihre Kinder in freien Schulen unterrichten lassen, pro Monat einen Ausgleich von 48 Euro, wenn die Ganztagsbetreuung mehr als 15 Tage pro Monate geschlossen war.