Corona-Krise Drohende Pleitewelle bei Thüringer Fahrschulen

Die Fahrschulautos-, Busse und -Lkw stehen sich die Reifen platt, in den Unterrichtsräumen herrscht gähnende Leere - und das bereits seit rund sechs Wochen. Harry Bittner, Vorsitzender des Thüringer Fahrlehrerverbandes, versteht die Welt nicht mehr. Bittner sagte MDR THÜRINGEN, es sei völlig unverständlich, warum zum Beispiel Friseure wieder öffnen dürfen, Fahrschulen aber nicht. Friseure würden ihre Kunden oftmals nicht kennen, in den Fahrschulen sei das anders: Dort kenne man die Kontaktdaten der Fahrschüler, so dass im Falle einer Corona-Erkrankung die Infektionskette lückenlos zurückverfolgt werden könne.

Die Fahrschulen haben sich nach eigenen Angaben mit umfangreichen Schutzmaßnahmen und Hygiene-Konzepten auf die Wiedereröffnung vorbereitet, so dass die Fahrausbildung in Kürze wieder starten könne. Alle Hygiene-Vorschriften der Thüringer Corona-Verordnung könnten umgesetzt und eingehalten werden. Darum fordert der Verband eine Wiedereröffnung der Fahrschulen zum 4. Mai. Dies sei dringend geboten, um eine drohende Pleitewelle noch zu verhindern. Außerdem sei für die Ausübung vieler systemrelevanter Berufe der Führerschein eine zwingende Voraussetzung.

Laut Verband sind 50 Prozent der insgesamt knapp 430 Thüringer Fahrschulen in ihrer Existenz bedroht und haben Soforthilfe des Landes beantragt. Weitere 30 Prozent würden in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sollte der Shutdown noch länger andauern. Alle Angestellten der Fahrschulen seien in Kurzarbeit. 90 Prozent sind laut Verband Kleinstbetriebe mit einem Fahrlehrer und ein bis zwei Mitarbeitern. Insgesamt gebe es in Thüringen rund 1.530 Fahrlehrer. Vor der Corona-Krise wurden nach Verbandsangaben in einem durchschnittlichen Jahr in Thüringen rund 100.000 Autoführerscheine, 10.000 LKW-, 1.000 Bus- und 11.000 Motorradführerscheine gemacht. Den finanziellen Schaden schätzt der Verband bisher auf rund 40 Millionen Euro.