Von außen sieht man nicht, dass das Thüringer Klinikum in Eisenberg ein bundesweit angesehenes Orthopädie-Zentrum ist. Jährlich werden hier 50.000 Patienten versorgt. Ein Kosmos für sich, in den die Dokusoap eintaucht. Über ein halbes Jahr war das MDR-Team vor Ort, um Geschichten einzufangen, hinter die Fassade der "Götter in Weiß" zu blicken und aufzuklären über das große Klinikgetriebe, in dem es dennoch menschlich zugeht.