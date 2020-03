Thüringen verfügt zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise über einen finanziellen Puffer im dreistelligen Millionenbereich. Das Land habe in den vergangenen Jahren seine Rücklagen aufgefüllt, die sich jetzt real auf mehr als 800 Millionen Euro beliefen, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt. Sie legte den Haushaltsabschlusses für 2019 vor.