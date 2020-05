Fitnessstudios in Thüringen dürfen ab sofort wieder öffnen, wenn sie ein Infektionsschutz-Konzept haben. Das hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht am Freitag entschieden. Der Betreiber eines Studios in Apolda hatte gegen eine Verordnung des Landes geklagt, die eine Öffnung erst ab dem 1. Juni vorsah.

Thüringer können ab sofort wieder in Fitnessstudios Sport treiben. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Panthermedia