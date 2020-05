Messmaschine und Pflanzen-App ausgezeichnet Thüringer Forschungspreise erstmals virtuell verliehen

Ein Team aus Ilmenau und ein Gemeinschaftsteam aus Jena und Ilmenau erhalten in diesem Jahr den Thüringer Forschungspreis. Auf eine glanzvolle Verleihung müssen die Preisträger in Zeiten der Corona-Krise allerdings verzichten. Erstmals werden die Forschungspreise virtuell übergeben. Per Videobotschaft gratulierte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee den Gewinnern. Er lobte ihre innovativen Ideen und ihre Kreativität.