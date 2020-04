Für die kommende Woche ist in ihrem Erfurter Geschäft bereits alles ausgebucht. "Und die zweite Woche ist auch schon fast voll." Man sei fleißig gewesen, habe Termine verschoben. "Ich habe eine Rufumleitung nach Hause und die Terminliste hier." Ein Problem sei auch der Datenschutz: Friseurinnen dürften die Telefonnummern ihrer Kunden nicht auf eigenen Geräten gespeichert haben, eine Terminabstimmung auf dem ganz kurzen Dienstweg wird so erschwert. Eigentlich habe man in der Branche gehofft, schon ab 20. April wieder arbeiten zu können. Die vorsorglich gemachten Termine werden seit einigen Tagen auf die Woche ab 4. Mai oder auf kurz danach verlegt worden.

Die Handwerkskammer konstatiert, mit den Corona-Soforthilfen etwa über die Thüringer Aufbaubank seien vor allem kleine Friseurbetriebe mit einigen Schrammen durch die sechs Wochen Schließung gekommen. Nennenswerte Insolvenzmeldungen gebe es in diesem Bereich nicht. Dennoch: Bei den Friseuren dürften alle Betriebe im Freistaat Kurzarbeit angemeldet haben – im gesamten Handwerk, so schätzt die Kammer auf Basis einer Umfrage, dürfte es etwa die Hälfte der Betriebe sein.

Beim nächsten Friseurbesuch wird für Kunden einiges anders werden: Arbeitsschutzkleidung ist ebenso angesagt wie Mindestabstände im Geschäft. "Das Arbeiten unter Mund-Nasen-Schutz ist kein Vergnügen", so Hain. Ihr Ziel ist es, für die Friseurinnen Klappvisiere zu beschaffen. Die Schutzmasken seien bei einer Acht-Stunden-Schicht sehr unangenehm. "Man kann ja auch nicht alle paar Minuten ausdampfen", sagt sie. Es sei ein Problem, wenn durch durch Feuchtigkeit die Brille beschlägt. Mund-Nase-Schutz ist auch für Kunden Pflicht – wenn er beim Schneiden im Weg ist, müssen sie ihn mit der Hand halten. Trockenschnitte sind ausgeschlossen. Das bekommen Kunden überall im Land derzeit erklärt, wenn sie sich per Telefon einen Termin geben lassen. Bezahlt wird normal an der Kasse, dann blickt man seine Friseurin durch einen Spuckschutz aus Plexiglas an. Die neue Infrastruktur kostet die Salons viel Geld. Sie selbst werde einen kleinen Corona-Zuschlag nehmen und geht davon aus, dass die meisten Kollegen in Thüringen das ebenso machen. Wie der ausfällt, sei jedem selbst überlassen.