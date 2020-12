Die Thüringer Landesregierung verzichtet auf ein flächendeckendes Corona-Frühwarnsystem. Der wissenschaftliche Pandemie-Beirat des Freistaats hatte das Testkonzept bereits vor einem halben Jahr vorgeschlagen. Bundesweit war darüber berichtet worden. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen hatte das Land schließlich rund 20 Millionen Euro des Corona-Sondervermögens für die Laufzeit von einem Jahr dafür eingeplant. Zunächst war eine Pilotphase in Jena angedacht.

Die Vorsitzende des wissenschaftlichen Corona-Beirats der Landesregierung, Petra Dickmann von der Uniklinik Jena, sagte MDR THÜRINGEN, von den Antigentests halte sie nicht so viel, weil die Ergebnisse gerade in Bezug auf symptomlose Infizierte nicht so zuverlässig seien.