Hessische und auch bayerische Fußballamateure nutzen die großzügigeren Corona-Regeln in Thüringen um Spielpraxis zu bekommen. So hat das hessische Gesundheitsministerium bisher das Betreten von mehr als zehn (!) Spielern auf einem Fußballplatz wegen der Hygieneschutzregeln verboten. Auch in Bayern ist der Trainings- und Spielbetrieb eingeschränkt.

So spielen Vereine in Nordhessen nun in Thüringen und Niedersachsen, wie unlängst der nahe Kassel angesiedelte SV Kaufungen beim SV Edelweiß Kefferhausen im thüringischen Eichsfeld. Auch die bayerischen Vereine an den Rändern nutzen Möglichkeiten, nach Baden-Württemberg und Thüringen auszuweichen, bestätigte die Geschäftsstelle des bayerischen Fußballverbandes.