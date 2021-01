Die Gastronomen in Thüringen versuchen sich online besser zu vermarkten. Weil die Restaurants seit Anfang November im Lockdown sind, sollen das Außer-Haus-Geschäft und die Verbindung zu den Gästen am Laufen gehalten werden. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Thüringen (DEHOGA) sind 87 Prozent der Gastronomiebetriebe familiengeführt und von den Einnahmen abhängig. Deshalb stellen immer mehr Gastronomen ihre To-go-Angebote in Facebookgruppen, auch in spezielle Apps.