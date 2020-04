Mit leeren Stühlen haben in vielen Orten Thüringens Gastronomen auf ihre schwierige Lage zu Corona-Zeiten aufmerksam gemacht. Um 11 Uhr stellten sie am Montag Mobiliar vor ihre Lokale. Die Gastronomen fordern Hilfen von der Bundesregierung. Neben einem Konjunkturpaket wünschen sie sich, die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent zu senken. Man solle den Gastronomen mehr von dem lassen, was erwirtschaftet wurde, sagte Gastronom Ronny Grosser MDR THÜRINGEN. Weil die Gaststätten geschlossen seien, könnten die Betreiber auch nicht investieren.