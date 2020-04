Das Coronavirus soll sich nach Möglichkeit nicht weiter in Thüringer Pflegeeinrichtungen ausbreiten. Eine Unterbringung der Pflegebedürftigen in Hotels sei daher im Gespräch, falls alternativlos ein Heim evakuiert werden müsse, so Werner. Der Freistaat haben für elf Millionen Euro Schutzausrüstung bestellt. Davon seien Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel im Wert von einer Million Euro bereits angekommen und werden an die Einrichtungen verteilt.