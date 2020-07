Krankenhausspiegel Herz-Operationen in Thüringen wieder wie vor Corona-Beginn

Herz-Kreislauf Erkrankungen sind demnach nach wie vor die häufigste Todesursache in Thüringen. Die Kardiologen in den Kliniken im Freistaat sind jedoch gut auf ihre Patienten vorbereitet, heißt es im Krankenhausspiegel. So kann zum Beispiel beim Einsatz eines Herzschrittmachers in 90 Prozent der Fälle die maximal empfohlene Operationsdauer eingehalten werden - das ist etwas besser als im Bundesdurchschnitt. Auch die Sterblichkeitsrate sei in Thüringen niedriger als in ganz Deutschland.