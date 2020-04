Die Landrätin des Kreises Schmalkalden-Meiningen, Peggy Greiser (parteilos), nannte in einer vorläufigen Schätzung 16 Millionen Euro, die den Städten und Gemeinden in ihrem Kreis an Steuereinnahmen wegbrechen könnten. "Wir gehen davon aus, dass unsere Wirtschaft im Landkreis durch die Corona-Krise Umsatzeinbußen von mindestens einer Viertelmilliarde Euro haben wird", hatte Greiser in dieser Woche erklärt.

Matthias Hey, SPD-Fraktionsvorsitzender in Thüringen. Bildrechte: MDR/Matthias Hey

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hey hatte erklärt, es solle auch über die Kommunen ein Schutzschirm in der Corona-Krise gespannt werden. An entsprechenden Regelungen werde derzeit gearbeitet, der Feinschliff solle noch in dieser Woche erfolgen, um als Bestandteil des Corona-Hilfspakets in einer Landtagssondersitzung voraussichtlich am 8. Mai beraten zu werden. Laut Hey muss verhindert werden, "dass die Einbrüche bei der Gewerbesteuer dazu führen, dass die Kommunen vor allem bei ihren freiwilligen Leistungen sparen müssen". Vorgesehen seien auch Änderungen in der Kommunalordnung, um Kassenkredite zu erleichtern.