Es zeige sich aber auch, dass die Branche doch nicht in dem Ausmaß von der Pandemie betroffen sei, wie ursprünglich erwartet. "Dennoch gibt es eine Anzahl an Betrieben, für die die angebotenen Hilfen notwendig und existenzsichernd waren." Noch seien nicht alle Anträge auf Soforthilfe beschieden worden. Das liege daran, dass die Anträge bei der Thüringer Aufbaubank nicht in Papierform, sondern nur digital vorlägen. "Für den Eingang in Papierform gibt es noch eine Kulanzfrist bis 10. Juni".