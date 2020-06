Mittelthüringer Kulturbetriebe sollen ebenfalls vom Corona-Hilfspaket profitieren. So werden unter anderem die Klassik Stiftung Weimar, die Domstufenfestspiele in Erfurt und der Yiddish Summer in Weimar unterstützt. Dort kann auch das Deutsche Nationaltheater mit Ausfallgeld rechnen. In welcher Höhe, konnte man dort noch nicht sagen. Die bislang bekannt gewordenen Fördersummen entstammen einem Arbeitspapier. Das Hilfsprogramm unterstützt auch Sportvereine im Profisport, wie die Thuringia Bulls Elxleben, die Erfurter Löwen, die Black Dragons und Schwarz-Weiß Erfurt.