Er gehöre zu den Glücklichen, bei denen zumindest keine Not herrsche. Ihm seien aber viele Kollegen bekannt, die Hilfe benötigen. Er selbst hat Novemberhilfe bei der Thüringer Aufbaubank beantragt - und hätte sich dort auch ein Aha-Erlebnis gewünscht. 75 Prozent des Vorjahresumsatzes sollen hier ersetzt werden - doch die Zeit wird zum Problem. Den Antrag stellt er Anfang Dezember - und hörte erst am 21. Januar von der Aufbaubank. Die will von ihm wissen, ob er überhaupt anspruchsberechtigt ist.

Rückfrage statt Hilfszusage - nach sechs Wochen

Reuter kann nicht recht nachvollziehen, warum diese Nachfrage erst nach so vielen Wochen kommt - und dann mit einer Rückfrage anstatt einer Zusage. Er könne nicht mehr auftreten. Der Haken liegt offenbar hier: direkte oder indirekte Betroffenheit. Kann er nicht mehr auftreten, weil es ihm verboten ist - oder kann er nicht mehr auftreten, weil die Veranstaltungsorte für Publikum derzeit nicht zugänglich sind? Der Unterschied ist zwar eher bürokratisch, aber er hält den Prozess auf.

Zuständig ist die Thüringer Aufbaubank. Die gibt an, erst am 13. Januar überhaupt Zugriff auf die Software zur Bearbeitung der Anträge bekommen zu haben - vorher war das Programm schlicht nicht einsatzbereit, das das Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hatte.

Handwerk fordert erkennbare Strategie

Aus Sicht der Aufbaubank war man also recht schnell - acht Tage bis zur Rückfrage. Doch wer einen Antrag stellt und schnelle Hilfe braucht, hat für derlei Spitzfindigkeiten wenig Verständnis. Das sehen auch die Thüringer Handwerker so. Die sind sehr unterschiedlich von Beschränkungen betroffen. Wer Bauhandwerker ist, hat oft zu tun wie eh und je. Wer aber als Friseurin arbeitet - oder wie der Erfurter Kammerpräsident Stefan Lobenstein - neben der Bäckerei auch ein Café betreibt, darf dort derzeit keine Kunden begrüßen. Der Erfurter Kammerpräsident Stefan Lobenstein in seinem Café. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Dass die als Ersatz für November-Umsätze ausgefallene Hilfe nun erst kurz vor Ende Januar ausbezahlt wird, frustriert auch den Ober-Handwerker. "Man ist bereit, auch mal zurückzustecken und aus den eigenen Rücklagen was zu investieren. In Programme, in Hygienekonzepte, in Plexiglaswände, in Schulungen", sagt er. "Aber dann muss eine Strategie erkennbar sein - und irgendwie Licht am Horizont sein, wie man wieder rauskommt aus der ganzen Krise."