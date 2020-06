Mit einem milliardenschweren Hilfspaket will Thüringen den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise begegnen. Rund 1,2 Milliarden Euro will der Freistaat in die Hand nehmen - etwa 586 Millionen Euro davon sollen vom Bund kommen. Das Hilfspaket soll diesen Freitag im Thüringer Landtag verabschiedet werden.