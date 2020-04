Der Ausnahmezustand zu Hause sei sehr anstrengend, heißt es auch aus einer Erfurter Familie mit drei Kindern im Alter von zwei, sechs und zehn Jahren. Der Spagat zwischen Hausfrau, Köchin, Lehrerin und Mama scheint nicht selten unmöglich. Dennoch - und so geht es vielen Familien im Freistaat - gewinnt das Homeschooling mehr und mehr an Routine. Die Motivation in der Schule sei aber einfacher, berichtet die Mutter aus Erfurt, weil eben dort nicht Papa oder Mama gleichzeitig Lehrer sind. Schon vergangene Woche habe ihre Tochter ihrem Herzen Luft gemacht und gesagt: "Mama, zu Hause lernen ist sch… Ich will in die Schule!"

Auch wenn es mit der Motivation oftmals hapert, Aufgaben sollte mittlerweile jeder Schüler in Thüringen bekommen haben. Eltern und Schüler ziehen nach drei Wochen eine gemischte Bilanz. War das Aufgabenpensum in der ersten Woche stellenweise noch zu gering, so habe es sich in den vergangenen zwei Wochen deutlich erhöht, ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter Eltern- und Schülervertretern. So hätten vor allem die Schüler an Gymnasien den Eindruck, viele Aufgaben erledigen zu müssen, die der Lehrer selbst im Unterricht nie schaffen würde.