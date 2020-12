In Thüringen ist am Mittwoch das Corona-Impfportal online gegangen. Unter impfen-thueringen.de können sich zunächst Menschen über 80 und Mitarbeiter in der Pflege für einen Impftermin anmelden. Danach kommen zum Beispiel deren Angehörige und die Polizei, danach Erzieher und Lehrer. Das Portal ist zunächst ausschließlich über das Internet zu erreichen. Dort trägt man seine Daten ein und füllt einen Fragebogen zum Beispiel zu Vorerkrankungen und dem Beruf aus.

Pro Woche können zunächst etwa 10.000 Menschen geimpft werden, sagte eine Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Termine sind dadurch erst einmal begrenzt. Wer kein Internet hat, muss sich von Angehörigen helfen lassen. Ab 4. Januar 2021 soll man sich auch telefonisch anmelden können. Bereits seit Sonntag werden Menschen über 80 Jahren in Thüringer Pflegeheimen geimpft. Bildrechte: MDR/Bernd Rödger

Erste Impfungen in Thüringen bereits seit Sonntag

Bereits am Sonntag war mit ersten Impfungen gegen Covid-19 in Pflegeheimen begonnen worden. Als erste Thüringerin bekam die 94-jährige Martha Nadolph aus Zeulenroda den Impfstoff. Mobile Impfteams der Kassenärtzlichen Vereinigung Thüringen waren auch in zwei Pflegeheimen im Weimarer Land unterwegs.