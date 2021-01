In diesem Fall sind die Impfteams in Thüringen dazu angehalten den Impfstoff aufzubrauchen und eine Entsorgung zu vermeiden, wie die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) auf Anfrage von MDR THÜRINGEN erklärt. Hierzu sollen Heime, Impfstellenmanager und impfende Ärzte eine kleine Warteliste erstellen, die möglichst impfberechtigte Personen aufführt. Wer impfberechtigt ist, geht aus der Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Höchste Priorität haben demnach Menschen über 80 Jahren, medizinisches Personal sowie Pflegekräfte. Laut KVT kann übrig gebliebener Impfstoff auch im Team selbst verimpft werden.

In der Regel klappt das recht gut, aber es gibt auch Ausnahmen. MDR THÜRINGEN ist ein Fall bekannt, indem eine 29-jährige Frau, die keine berufliche Priorität genießt, geimpft wurde, weil der Impfstoff andernfalls verfallen wäre. Ein Helfer des mobilen Impfteams, der anonym bleiben will, sagte MDR THÜRINGEN: "Das war eine absolute Ausnahme. Es war schon 22 Uhr, wir waren in einem Dorf mit 1.500 Einwohnern und wir mussten noch genau diese eine Impfdosis verspritzen. Also haben wir im Bekanntenkreis rumgefragt und sie hat sofort zugesagt." Weiter erklärte der Helfer, dass in seinem Impfteam die Devise gilt: "Wir schmeißen nichts weg!"