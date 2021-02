Nach Angaben der Kassenärztlichen der KV soll der gelieferte Impfstoff vollständig für Erstimpfungen eingesetzt werden. Allerdings werden dabei zunächst nur Menschen unter 65 Jahren aus der höchsten Prioritätsstufe berücksichtigt. Dabei handelt es sich in erster Linie um Tätige im Pflege- oder Krankenhausbereich. Grund dafür ist, dass der Impfstoff von Astra-Zeneca in Deutschland nur für Unter-65-Jährige zugelassen wurde.

Die erste größere Impfung mit dem Astra-Zeneca-Mittel soll am bevorstehenden Wochenende (13./14. Februar) in den Impfstellen Apolda, Arnstadt, Bad Salzungen, Blankenhain, Eisenberg, Greiz, Hildburghausen, Ilmenau, Leinefelde, Mühlhausen, Nordhausen, Rudolstadt, Schmalkalden und Sömmerda laufen. Der Impfstoff soll nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung vollständig für Erstimpfungen eingesetzt werden. "Wir verimpfen alles, was wir kriegen", sagte Jörg Mertz, Impfkoordinator der KV. "Wir haben zehn Wochen Zeit zwischen der Erst- und Zweitimpfung." Es sei davon auszugehen, dass in dieser Zwischenzeit genügend Vorräte für die Folgeimpfung einträfen.

Am Montag hatten die Thüringer Corona-Impfstellen wegen des starken Schneefalls zum Teil geschlossen. Die meisten sollten ab 14 Uhr aber wieder geöffnet sein. Nach Angaben der KV werden alle Impfstellen außer der in Sömmerda in Betrieb gehen. Bereits am Vormittag hatten sechs Impfstellen trotz teils schwieriger Wetterlage die Arbeit aufgenommen: Es handelt sich um Pößneck, Meiningen, Suhl und beide Erfurter Impfstellen. Seit Montagmittag ist auch die Impfpraxis in Jena-Lobeda wieder geöffnet.