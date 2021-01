Auch die "Deutsche Stiftung Patientenschutz" hat keine Zahlen für den Freistaat. Kristjan Diehl vom Informationsbüro der Stiftung in München sagt aber, man erlebe am Patientenschutz-Telefon bundesweit eine Häufung von Unsicherheiten rund ums Impfen in Pflegeeinrichtungen. "Es gibt schon seit Anfang Dezember pauschal vorgelegte Einwilligungserklärungen in unterschiedlichen Heimen, auch bei ihnen im Sendegebiet." sagt Diehl im Interview mit MDR THÜRINGEN. "Da sollten Angehörige oder Bewohner selber ihre Einwilligung erteilen für Impfungen zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht mal klar war, um welche Impfstoffe es geht, die Empfehlungen der Impfkommission noch gar nicht vorlagen."

Hohe Erwartungen produzieren auch Druck

Mit scharfer Kritik an den Einrichtungen hält sich Diehl trotzdem zurück. Einerseits hat der Patientenberater Verständnis: Mancher habe es zur Vorbereitung der Impfkampagne so gemacht. Er spricht von großem Druck und einer vielleicht auch überhöhten Erwartungshaltung gegenüber der Impfkampagne. "Man weiß noch zu wenig über die Auswirkungen der Impfung. Aber es steckt eine große Hoffnung darin, dass die Impfung dafür sorgt, dass die Menschen die Angst in den Köpfen verlieren, dass die Symptomatik bei infizierten Patienten zurückgeht. Aber es darf kein Druck aufgebaut werden."

Diehl empfiehlt Heimbewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern der Heime, Situationen wie die oben beschriebene nicht eskalieren zu lassen, sondern im Gespräch nach einer Lösung zu suchen.

Impfung und Heimvertrag nicht miteinander koppeln

In solchen Gesprächen haben Heimbewohner und deren Angehörige oder gesetzliche Vertreter eine relativ starke Position. So wie die beiden Patientenschutz-Organisationen teilt auch die Heimaufsicht beim Thüringer Landesverwaltungsamt mit, eine Heimleitung dürfe pflegebedürftige Menschen NICHT des Heimes verweisen, wenn sie sich gegen die Impfung entscheiden. Das gelte analog auch für ambulante Pflegedienste, die deshalb Leistungen nicht verweigern dürften. In Fällen wie dem beschriebenen könne man sich bei den zuständigen Behörden beschweren, so die Heimaufsicht. Jann Ohlendorf, Pressesprecher der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Bildrechte: Unabhängige Patientenberatung Deutschland/DAVID AUSSERHOFER

Analog dazu schreibt der Sprecher der "Unabhängigen Patientenberatung Deutschland", Jann Ohlendorf: "Die Impfung darf nicht eingefordert werden. Es gibt keinen Impfzwang." Und zu möglichen Kündigungen vom Heimverträgen meint Ohlendorf: "Ein Pflegeheim kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen, vgl. § 12 Abs. 1 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG). Das Gesetz zählt solche wichtigen Gründe auf. Die Aufzählung ist nicht abschließend, so dass auch andere wichtige Gründe, die ebenso schwerwiegend sind, zur Kündigung berechtigen können. Dass ein Heimbewohner sich nicht impfen lassen möchte, dürfte allerdings kein wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes sein und daher nicht zur Kündigung berechtigen."

Beispiele für schriftliche Kündigungen fehlen bisher

Der Heim-Aufsicht im Thüringer Landesverwaltungsamt sind bisher keine Fälle von sogenannter Impf-Nötigung bekannt. Man habe auch keine Anhaltspunkte, dass Heim- oder Pflegverträge vor diesem Hintergrund gekündigt worden seien. Auch die "Deutsche Stiftung Patientenschutz" schreibt, trotz vieler Nachfragen liege ihr kein Fall vor, bei dem wegen einer abgelehnten Impfung eine schriftliche Kündigung eingegangen sei. Bisher handelt es sich offenbar vor allem um Beratungsanfragen von Betroffenen, die durch Gespräche verunsichert sind.