Am Universitätsklinikum in Jena will sich dagegen die Mehrheit der medizinischen Mitarbeiter impfen lassen, so eine Sprecherin. Bei den Ärzten liege die Bereitschaft dazu sogar bei 90 Prozent. In den vergangenen Tagen seien bereits mehr als 300 Mitarbeiter geimpft worden. Auch im Klinikum Altenburger Land, im Helios Klinikum in Gotha, im Klinikum in Erfurt oder in Bad Salzungen sei die Impfbereitschaft hoch.

Impfdosen der Firmen Biontech und Pfizer. Bildrechte: MDR/Steffi Reinhardt