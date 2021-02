Nein, er könne das gar nicht verstehen, sagt Andreas Hochhaus. Er leitet den Jenaer Lehrstuhl für Onkologie, also für Krebserkrankungen. Wieso Krebspatienten jetzt immer noch nicht dran sein sollten mit einer Impfung, erschließe sich nicht. Dabei gebe es doch klare Vorgaben vom Bund. Krebspatienten wie auch Diabetiker oder dialysepflichtige Menschen haben ein erhöhtes Risiko, an einer Covid-19-Erkrankung zu sterben. Sie sollten geschützt werden.

Auch Bernhard Wörmann von der bundesweiten Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie schüttelt den Kopf. Natürlich sei auf Bundesebene diskutiert worden, in welcher Reihenfolge geimpft werden solle. Noch im Dezember hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut Schwerkranke mit Krebs oder anderen Diagnosen in die dritte Impfgruppe einsortiert. Doch dann kamen Forschungsdaten, die eine hohe Gefahr insbesondere für jüngere Krebspatienten nachwiesen, wenn sie an Covid-19 erkrankten.