Laut Gesundheitsministerium haben bis Dienstag 12.517 Menschen ihre Erstimpfung erhalten - die Immunisierung besteht aus zwei Einzelimpfungen. Pro 1.000 Einwohnern entspricht das 5,9 Impfungen. Niedriger ist die Quote in Sachsen (5,8), Brandenburg (6,0) liegt leicht darüber. Angesichts der relativ niedrigen Thüringer Quote bekräftigte CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt am Dienstag seine Kritik an der Impfstrategie des Landes, diese sei "unbefriedigend". Andere Bundesländer hatten die Impfzentren teilweise schon Ende Dezember in Betrieb genommen.