In Thüringen sind bisher so wenige Menschen gegen Corona geimpft worden wie sonst nirgends in Deutschland. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervor. Demnach wurden bis Dienstag landesweit 672 Menschen das erste Mal gegen Covid-19 geimpft. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl liegt die Impfquote bei 0,03 Prozent. Die Quote liegt damit höher als in Niedersachsen, etwa genau so hoch wie in Sachsen, aber deutlich niedriger als etwa in Bayern, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern.