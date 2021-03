In Thüringen können sich Menschen seit Mittwoch auch in zwei großen Impfzentren gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Impfzentrum Mittelthüringen in der Messe in Erfurt ist seit dem Morgen geöffnet, das zweite Impfzentrum in der Panndorfhalle in Gera folgte Mittwochnachmittag. Bis zu 60.000 Menschen können dort bis Ende März geimpft werden. Zunächst wird laut Thüringer Gesundheitsministerium nur der Impfstoff des Herstellers Astrazeneca verabreicht. Dieser ist jetzt auch für Über-70- und Über-80-Jährige sowie Menschen ab 64 Jahren mit Vorerkrankungen freigegeben.

Erfurt: Termine in nächsten zwei Wochen ausgebucht

Bis zu 10.000 Menschen können sich in den jeweils zwölf Kabinen in Gera und Erfurt gegen das Coronavirus impfen lassen. Allerdings gibt es im Impfzentrum Mittelthüringen in der Messe Erfurt für die kommenden zwei Wochen keine freien Termine mehr. Die Impfung erfolgt ausschließlich nach Termin, der entweder über die Impf-Hotline unter (03643) 49 50 490 oder das Thüringer Impfportal gebucht werden kann.

Impfzentren nach Ostern in Nord- und Südthüringen