Sie gehören zurzeit der Impfgruppe 3 an, was die Priorität anbelangt. Zurzeit steht noch nicht fest, wann sie an der Reihe sind. Die Verantwortlichen hoffen, dass ab Mitte März mehr geimpft werden kann. Dann sollen auch die ersten beiden großen Impfzentren in Thüringen öffnen, und zwar in Erfurt und in Gera. Dort könnten bis Ende März bis zu 60.000 Impftermine angeboten werden - falls genug Impfstoff geliefert wird. "Dafür werden zum gegebenen Zeitpunkt natürlich auch entsprechende Termine vergeben", heißt es vom Gesundheitsministerium.