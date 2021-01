In Thüringen sind laut Robert-Koch-Institut bis Dienstag rund 13.000 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Nach einer Umfrage von MDR THÜRINGEN bei einigen Kliniken im Land, sind bisher noch keine Nebenwirkungen nach der Impfung aufgetreten.

Eine Sprecherin der Uni-Klinik in Jena sagte, bei einigen Geimpften habe es die nach einer Impfung üblichen Reaktionen gegeben. Zum Beispiel eine leichte Rötung an der Einstichstelle, einen kurzfristig schmerzenden Arm, leichte Müdigkeit oder leicht erhöhte Temperatur. Laut Andrea Steiner, der Leiterin des Arbeitsmedizinischen Dienstes der Klinik, sei das "vergleichbar mit Reaktionen nach der Grippe-Impfung." Am Uniklinikum in Jena wurden bereits bis Ende vergangener Woche bis zu tausend Mitarbeiter geimpft.

Nur wenige Geimpfte zeigen Nebenwirkung

In den Thüringen Kliniken in Saalfeld sind bis jetzt 800 Mitarbeiter geimpft worden. Wie Pressesprecher Stephan Breidt MDR THÜRINGEN sagte, habe es bei rund einem Prozent der Geimpften eine Impfreaktion gegeben, zum Beispiel leichte Muskelschmerzen und Kopfschmerzen.

Am Helios Klinikum in Erfurt haben seit Ende Dezember 850 Mitarbeiter die Corona-Schutzimpfung erhalten. Bei keinem Geimpften seien anschießend auffällige Nebenwirkungen aufgetreten, sagte eine Sprecherin. Vereinzelt habe es Symptome wie Müdigkeit gegeben.

Im Klinikum in Gotha wurden bisher 280 Menschen geimpft. Auch hier hat es laut einer Sprecherin in einigen Fällen nur leichte Reaktionen wie Muskelschmerzen im geimpften Arm gegeben.

Impfungen bisher gut verträglich

Insgesamt 758.093 Menschen sind laut Robert-Koch-Institut bis Mittwoch in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft worden. Das Paul-Ehrlich-Institut in Langen schätzt die Coronaschutz-Impfung bisher als sicher und gut verträglich ein. Das sagte der Präsident des Instituts, Klaus Cichutek, am Donnerstag. Deutschlandweit seien bisher 325 Verdachtsfälle mit Nebenwirkungen und Komplikationen im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung an das Institut gemeldet worden. Dies sei der Stand von Sonntagabend.

In den meisten der gemeldeten Verdachtsfällen seien nach der Impfung milde bis moderate Nebenwirkungen aufgetreten. Dazu gehörten Kopfschmerzen, Schmerzen an der Impfstelle und Müdigkeit. In 51 Verdachtsfällen habe es schwere Nebenwirkungen gegeben. Darunter waren auch allergische Symptome (17 Fälle) und sechs Fälle mit anaphylaktischen Reaktionen.

Zehn Menschen deutschlandweit gestorben

Es gab aber auch Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung. Zehn Menschen seien deutschlandweit wenige Stunden bis vier Tage nach der Impfung gestorben (Stand Mittwoch). Laut Paul-Ehrlich-Institut waren die Menschen in diesen Fällen zwischen 79 und 93 Jahre alt und litten an schweren Vorerkrankungen.

Die Leiterin der Abteilung Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten des Instituts, Brigitte Keller-Stanislawski, geht davon aus, dass diese Menschen aufgrund ihrer Grunderkrankungen verstorben sind. Die Zahl der Todesfälle liege im Rahmen des erwarteten in dieser Altersgruppe, sagte Keller-Stanislawski.