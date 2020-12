Die Impfvorbereitungen gegen das Corona-Virus laufen in Thüringen auf Hochtouren. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, erhält Thüringen für die letzte Dezemberwoche 19.500 Impfdosen des BioNTech-Impstoffs. Für die Kalenderwochen 1 bis 7 des Jahres 2021 seien ebenfalls jeweils 19.500 Dosen vorgesehen. Für eine Immunisierung gegen das Coronavirus sind laut Ministerium zwei Impfungen im Abstand von etwa drei Wochen notwendig. Wie geplant werden die Impfungen am 27. Dezember beginnen. Dann werden mobile Impfteams zunächst in Alten- und Pflegeheimen impfen.