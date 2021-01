Es ist ein Fall, der in der Redaktion von MDR THÜRINGEN Kopfschütteln und Stirnrunzeln ausgelöst hat. Die Angehörigen eines pflegebedürftigen älteren Herrn aus Thüringen haben sich an uns gewandt. Der an Demenz erkrankte Mann war schon seit längerer Zeit in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen im Freistaat untergebracht.

Bei den Tests auf SARS-CoV-2 in der Einrichtung Mitte Dezember war er immer wieder negativ gewesen. Seine Angehörigen schreiben, da seien sie sehr froh gewesen. Doch für den kranken Mann folgte nun eine Zeit der Isolation. Man habe ihn nur noch sehr kurz und mit ausgesprochen großem Abstand besuchen dürfen. Die Familie hat das beobachtet, was Pflegende und Experten in solchen Situationen auch immer wieder erleben: Die Demenz verstärkte sich. Doch man konnte sich noch sehen, so die Angehörigen, und das habe am Ende gezählt.

Kein Impfzwang, aber ...

Und dann starteten die Vorbereitungen für die Impfungen gegen Covid-19. Eine Pflicht dazu gibt es nirgends - auch nicht in Pflegeheimen. Die Einrichtung für Betreutes Wohnen habe den weiteren Aufenthalt aber ausschließlich geimpften Bewohnern gewähren wollen. Die Familie des älteren Herrn schildert, dass sie vor die Wahl gestellt wurde: In die Impfung einwilligen oder der pflegebedürftige Herr wäre ohne Betreuung gewesen. Ihr Verwandter nimmt eine ganze Reihe von Medikamenten. Dennoch habe man sich in der Einrichtung nicht in der Lage gesehen, vor der Impfung noch ein Gespräch mit einem Arzt zu ermöglichen. Wie die Impfung am Ende lief, wissen die Angehörigen nicht.

Patientenschützer und Heim-Aufsicht mit unterschiedlichen Erfahrungen

Bei der Einrichtung nachfragen kann MDR THÜRINGEN nicht: Die Familie des betreuten älteren Herrn möchte hier nicht namentlich genannt werden. Und auch nicht mitteilen, welcher Träger hinter der Einrichtung für Betreutes Wohnen steht. Wir fragen Patientenorganisationen an, was sie für Erfahrungen gemacht haben mit ähnlichen Fällen.

Ein Sprecher der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) teilt mit, das Thema sei dort in der Beratung vereinzelt angekommen. Man habe aber nicht den Eindruck, dass Beratungen dazu zugenommen hätten. Es lägen auch keine regionalen Zahlen zu Thüringen vor.